『ヴィンセントヴァンゴッホ ひまわり 額 絵画 ゴッホ インテリア 壁掛け【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 23時 40分に出品され03月20日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コ゛ッホの名画「ひまわり」を、透明な液体を塗ることで立体的に見える加工を施し、上質な紘黒のフレームにセットしました。 製造国:日本 素材・材質:フレーム:樹脂、アクリル塗料 商品サイズ:約459×550×32mm 重量:2200g 付属品:壁掛け紐 ※サプライヤー直送品 ご注文後7〜8営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)
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落札価格8330円
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