『Herpa Pfaff Mercedes Benz Actros Gigaspace volume セミトレーラー 939737 /Herpa 1/87 ミニチュア トラック 建設機械模型 工事車両【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 21時 30分に出品され03月10日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Herpa Pfaff Mercedes Benz Actros Gigaspace volume セミトレーラー 939737 /Herpa 1/87 ミニチュア トラック 建設機械模型 工事車両