『年末年始 クリスマス 忘年会 仮装 ハロウィン アナ 雪 プリンセスアナ 女王 コスプレ衣装 コスプレドレス 子供サイズ お子様用 大人 イベント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 35分に出品され04月03日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明



セット内容：セット内容は写真に写るマネキン以外の衣装全てです。



素材：ポリエステル



サイズ

XS：身長153〜157/B79〜81/W60〜62/H87〜89

S：身長158〜162/B82〜84/W63〜65/H90〜92

M：身長163〜167/B85〜87/W66〜68/H93〜95

L：身長168〜172/B88〜90/W69〜71/H96〜98

XL：身長173〜177/B91〜93/W72〜74/H99〜101

XXL：身長178〜182/B94〜96/W75〜77/H102〜104

XXXL：身長183〜187/B97〜99/W78〜80/H105〜107



子供サイズ

S(130)：身長110〜130/B55〜64/W50〜56/H60〜72

L(150)：身長130〜150/B65〜74/W57〜62/H73〜83



納期について

ご入金確認後、コスプレ衣装の発送まで、約10日間前後の発送予定。

場合によって、遅れる可能性もございますので、予めご了承くださいませ。。







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