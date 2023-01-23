『The Broken Token 拡張アップグレード テラフォーミング火星対応【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 10時 26分に出品され04月18日 10時 26分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

The Broken Token 拡張アップグレード テラフォーミング火星対応



【商品説明】

・拡張



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ The

Broken

Token

拡張アップグレード

テラフォーミング火星対応