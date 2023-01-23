『The Broken Token 拡張アップグレード テラフォーミング火星対応【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 10時 26分に出品され04月18日 10時 26分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
The Broken Token 拡張アップグレード テラフォーミング火星対応
【商品説明】
・拡張
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
323 入札履歴
終了
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