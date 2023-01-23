『プラント vs ゾンビ 20体 フィギュア Maylai 20 Piece Plants vs Zombies 2 Figure Toys Set， Mini PVC Giant Zombies Toys， Great Gifts for Kids and Fans，Bir【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 13分に出品され04月12日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品仕様】
※重さ: 約671 g
※パッケージサイズ: 約18 x 14 x 8 cm
※輸入品です。
※説明は英語表記になります。
※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。
*Maylai 20 Piece Plants vs Zombies 2 Figure Toys Set， Mini PVC Giant Zombies Toys， Great Gifts for Kids and Fans，Birthday and Party
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落札価格8330円
872 入札履歴
終了
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