『プラント vs ゾンビ 20体 フィギュア Maylai 20 Piece Plants vs Zombies 2 Figure Toys Set， Mini PVC Giant Zombies Toys， Great Gifts for Kids and Fans，Bir【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 13分に出品され04月12日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【製品仕様】



※重さ: 約671 g

※パッケージサイズ: 約18 x 14 x 8 cm



※輸入品です。

※説明は英語表記になります。

※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。







*Maylai 20 Piece Plants vs Zombies 2 Figure Toys Set， Mini PVC Giant Zombies Toys， Great Gifts for Kids and Fans，Birthday and Party