『ポケットモンスター ポケモン Big More! 特大ぬいぐるみ BM03 リザードン 2023年発売版【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 15時 31分に出品され03月29日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポケットモンスター ポケモン Big More! 特大ぬいぐるみ BM03 リザードン (2023年発売版) 【ビッグサイズ ビッグモア 特大サイズ 大きめ 人形 三英貿易】



「ポケモンとの暮らし」をテーマに展開する、存在感抜群のビッグサイズ＆こだわりのクオリティぬいぐるみシリーズ！

大きな翼も再現した、リザードンの特大ぬいぐるみ。



【サイズ】

ぬいぐるみ:W36×D50×H49 cm



対象年齢:6才以上



メーカー：三英貿易(Sanei Boeki)