『バービー 人形 ハンガーゲーム キャッチングファイヤー ピータ メラーク フィギュア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 21時 19分に出品され03月30日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【バービー 人形 ハンガーゲーム ピータ メラーク フィギュア】

映画「 ハンガーゲーム・キャッチングファイヤー」のピータ メラークのフィギュアです。【対象年齢】１４〜１５歳以上（小さいパーツがあり、お子様が誤って口に入れた場合、窒息の危険性がございます。３歳未満のお子様には与えないでください。） 【サイズ】１５×８×３３センチ





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