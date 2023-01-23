『WALTERイン＆オン （NC64550）【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 18時 40分に出品され03月13日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WALTERイン＆オン （NC64550）
【商品説明】
・サイズ：盤20.6×20.6cm カップ・ペグ：長さ5～7.4cm 直径1.5～4.2cm
・メーカー推奨年齢：1才～
・メーカー：NIC（ドイツ）
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 21.90 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
701 入札履歴
終了
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