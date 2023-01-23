『アンパンマン の タブレット型 おもちゃ 単四電池（テスト用）4本付 知育玩具 出産祝い 楽しい 遊ぶ ひらがな カタカナ 英語 学べる 知育 2歳以上【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 03分に出品され03月30日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 《 アンパンマン の タブレット型 おもちゃ 単四電池（テスト用）4本付 知育玩具 出産祝い 楽しい 遊ぶ ひらがな カタカナ 英語 学べる 知育 2歳以上 - 2歳 以上 誕生日 クリスマス プレゼント はじめての タブレットの おもちゃ 》

九州・東北300円、北海道500円の追加送料が発生いたします。沖縄・離島のお客様へのお届けは追加送料が御座いますのでお問い合わせください。

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【サイズ（約）】

本体：幅32×高さ23.5×厚み2.5cm

【材質】

本体：ABS、PET

シート：PP

【仕様】

対象年齢 2歳以上

単4電池4本

【セット内容】

本体

単4電池4本（テスト電池を付属）

【ご注意ください】

必ず、ご使用前に、パッケージに記載の「注意事項」に関する記載などをお読みください。

【製造国】

中国



【問い合わせ先】

cocoaru（ココアル）：!店

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[email protected]

