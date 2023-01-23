『Opteka .35x HDA Super Wide Angle Panoramic Macro Fisheye Lens for JVC GZ-MG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 11時 10分に出品され04月14日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料。商品情報詳細は下部に記載がございます。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで5-10営業日程度お時間を頂いております。また、通関審査での開封による外箱の損傷が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合：商品は並行輸入品のため電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入には十分ご注意ください)
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落札価格8330円
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終了
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