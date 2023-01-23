『オースミ電機 MASSIVE BOX形スピーカー ブラック ロー／ハイ・インピーダンス切替形 AV-635IIMP(B)/srm【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 04分に出品され03月17日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロー／ハイ・インピーダンス切替形。

BGM用天吊りスピーカの決定版！

パネルが丸パンチングになりました。



外形寸法 （W×H×D）：139×197×144mm

質量：1.5kg

付属品：壁用固定金具

最適設置ポジション：レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。



※設置工事につきましては、お客様ご自身で設置業者様にご依頼下さい。

※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。