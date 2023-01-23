『オースミ電機 MASSIVE BOX形スピーカー ブラック ロー／ハイ・インピーダンス切替形 AV-635IIMP(B)/srm【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 04分に出品され03月17日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロー／ハイ・インピーダンス切替形。
BGM用天吊りスピーカの決定版！
パネルが丸パンチングになりました。
外形寸法 （W×H×D）：139×197×144mm
質量：1.5kg
付属品：壁用固定金具
最適設置ポジション：レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。
※設置工事につきましては、お客様ご自身で設置業者様にご依頼下さい。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
Oraolo Bluetooth Speakers， Speakers Bluetooth Wireless with 24W Stereo Sound， RGB Lights 24H Playtime， Bluetooth 5.3， AUX-in， Portable Speaker IPX6 Wa
¥ 8330
40s Bluetooth スピーカー 防水 LEDライト 重低音 小型 TWS ワイヤレス ゲーミング SDカード マイク付 ハンズフリー
¥ 8330
Bluetooth R 機能搭載パーティースピーカー SKS-30BT
¥ 8330
MUZEN ミューゼン ブルートゥーススピーカー CYBERCUBE サイバーキューブ WHITE ホワイト IPX5防水 コンパクト 持ち運び 小型 大音量 新品 送料無料
¥ 8330
muzen Wild Mini Bluetooth Speaker， Waterproof IPX5 (Desert Yellow)
¥ 8330
Pyle PLMR62 200W 6.5インチ2ウェイマリンスピーカー、ホワイト
¥ 8330
18V AC Adapter Replacement for The House of Marley Bag of Riddim 2 Bluetooth Speaker Charger
¥ 8330
Dual 5W Single USB Computer Speakers， PC Speakers for Desktop， Laptop Speak(並行輸入品)
¥ 8330
Atomi Removable Magnetic Bluetooth Speaker Showerhead
¥ 8330
tugamobi TWS Earbuds w/Speaker SA03 Wireless Bluetooth V5.1 Bluetooth Distance 10-15M Wireless Charging IPX4 Water-Resistant Support Siri (並行輸入品)
¥ 8330
IPX7 Waterproof Bluetooth Speaker(並行輸入品)
¥ 8330
Teenway Portable Wireless Bluetooth Speaker(並行輸入品)
¥ 8330
Altec Lansing HydraMotion Wireless Bluetooth Speaker with 360 Degree Sound， Portable IP67 Waterproof for Outdoors， Shockproof， Snowproof， Everything P
¥ 8330
Altec Lansing HydraMotion Wireless Bluetooth Speaker with 360 Degree Sound， Portable IP67 Waterproof for Outdoors， Shockproof， Snowproof， Everything P
¥ 8330
LENRUE Bluetooth Speaker， Wireless Portable Speaker with Loud Stereo Sound， Rich Bass， 12-Hour Playtime， Built-in Mic. Perfect for iPhone，(並行輸入品)
¥ 8330
Uolo IPX 7 Waterproof Pulse Glowave Bluetooth ＆ FM Radio Portable Wireless Speaker [16W] Stereo Sound， 24+ Hours Playtime， Built-in Mic ＆ LED Colors
¥ 8330
2522853
¥ 8330
Craig CHT848 Portable Bluetooth Tower Speaker with Color Changing Lights in Black
¥ 8330
落札価格8330円
293 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！