『☆10個セット サンワサプライ オーディオ延長ケーブル KM-A3-18K2 KM-A3-18K2X10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 44分に出品され03月19日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル