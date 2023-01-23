『オーディオケーブル OYAIDE d+ XLR class B 5.0m【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 08分に出品され04月05日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイクアクセサリー

【商品名】

OYAIDE d+ XLR class B 5.0m

オヤイデ



【商品説明】

・多彩な音楽環境に対応する次世代音声ケーブル



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 19.90 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。