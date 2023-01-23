『ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 34分に出品され03月04日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
913 入札履歴
終了
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