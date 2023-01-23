パイオニア SE-MS5T ヘッドホン 密閉型/ハイレゾ対応 シルバー SE-MS5T-S【お歳暮】

商品情報

「商品情報」レトロモダンなデザインでハイレゾ再生にも対応した“Style”シリーズ SE-MS5T ハイレゾ再生に対応した大口径mmドライバーを搭載 強磁力希土類マグネットを採用した大口径mmドライバーによる豊かな低域再生に加え、軽量CCAWボイスコイルを採用することで、低域から中高域までの広帯域でハイレゾ対応のクリアな高音質再生を実現しました。 耳を覆うサイズのイヤーパッドと幅広で厚いヘッドバンドクッシ ...「主な仕様」柔らかなレトロデザイン&4色カラバリ

ハイレゾ再生に対応した大口径40mmドライバーを搭載

強磁力希土類マグネットを採用した大口径40mmドライバーによる豊かな低域再生

低域から中高域までの広帯域でクリアな高音質再生を実現しました

耳を覆うサイズのイヤーパッドとヘッドバンドクッション採用で高い装着感を実現

装着時の安定感を向上しています

耳を包み込むサイズのイヤ