『パイオニア SE-MS5T ヘッドホン 密閉型/ハイレゾ対応 シルバー SE-MS5T-S【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 23時 53分に出品され04月06日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」レトロモダンなデザインでハイレゾ再生にも対応した“Style”シリーズ SE-MS5T ハイレゾ再生に対応した大口径mmドライバーを搭載 強磁力希土類マグネットを採用した大口径mmドライバーによる豊かな低域再生に加え、軽量CCAWボイスコイルを採用することで、低域から中高域までの広帯域でハイレゾ対応のクリアな高音質再生を実現しました。 耳を覆うサイズのイヤーパッドと幅広で厚いヘッドバンドクッシ ...「主な仕様」柔らかなレトロデザイン&4色カラバリ
ハイレゾ再生に対応した大口径40mmドライバーを搭載
強磁力希土類マグネットを採用した大口径40mmドライバーによる豊かな低域再生
低域から中高域までの広帯域でクリアな高音質再生を実現しました
耳を覆うサイズのイヤーパッドとヘッドバンドクッション採用で高い装着感を実現
装着時の安定感を向上しています
耳を包み込むサイズのイヤ
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落札価格8330円
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終了
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