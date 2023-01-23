『onso イヤホン・ヘッドホン用リケーブル hpcs_03_ub32 ミニプラグ⇔2.5mmステレオ・ミニプラグ 1.2m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 47分に出品され03月16日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
onso イヤホン・ヘッドホン用リケーブル hpcs_03_ub32 ミニプラグ⇔2.5mmステレオ・ミニプラグ 1.2m
【商品説明】
・コネクタ:3.5(3極)-2.5(3極)
・ジャケット:糸編組
・フォンプラグコンタクト:金メッキ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・出力機器:3.5mmステレオヘッドホン出力プレーヤー、ヘッドホンアンプ
・導体:6N+4Nハイブリッド
・長さ:1.2m
【サイズ】
高さ : 0.90 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
160 入札履歴
終了
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