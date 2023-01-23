『特別価格leg0 Star Wars: The Clone Wars Armored Assault Tank (AAT) 75283 Building Ki好評販売中【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 10時 46分に出品され05月07日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8330円
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