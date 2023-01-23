『帝金バリカー 帝金バリカー ピラー型 φ76.3 スチール製 脱着式 片フック 白色 φ76.3×H85 53-C 片フック 1組【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 22時 32分に出品され04月20日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水まわり・建築金物 スチール製の単柱ポールです。色:白色。施工方法は脱着式で片側にフックがついておりクサリを掛けることが可能です。サイズ:φ76.3×H85 カラー:白色 53C 片フック