『黄連湯２０日分(２０包)煎じ薬 胃痛 胃炎 胃部の停滞感 食欲不振 薬局製剤 漢方 オウレントウ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 37分に出品され03月23日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
黄連湯は胃痛 胃炎 胃部の停滞感 食欲不振 につかわれる漢方薬です。
柴芍六君子湯２０日分(２０包)煎じ薬 神経質で食欲不振、胃痛、神経性胃炎 薬局製剤 漢方 さいしゃくりっくんしとう
¥ 8330
解労散料３０日分(３０包)煎じ薬 ときに背中に痛み 慢性の発熱 腹痛 胃痛 漢方薬 カイロウサン
¥ 8330
〔47〕ツムラ漢方 釣藤散エキス顆粒 20包 6個セット 第２類医薬品 送料無料
¥ 8329
三和生薬 桂枝加朮附湯けいしかじゅつぶとうサンワロンK 270錠 2個セット ハル薬店
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【第3類医薬品】単品よりも10％お買い得！占部大観堂製薬 母の友 30包×3個セット
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大宝心 ゴールド 180錠 90日分 動悸 息切れ 気付け どうき 息ぎれ 強心薬 大峰堂 第２類医薬品 市販薬
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花粉症 薬 小青竜湯 エキス 錠240錠 約20日分 X 3個 花粉症 気管支炎 気管支ぜんそく 鼻炎 アレルギー性鼻炎 むくみ 第２類医薬品 漢方薬 市販薬
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コタロー 甘露飲 かんろいん D242 エキス細粒2.5gｘ90包 小太郎漢方 医薬品第2類
¥ 8316
5個セット 【第2類医薬品】ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 2.25g×20包 あすつく 送料無料
¥ 8309
【4個セット】 【第2類医薬品】JPS釣藤散料エキス錠N 240錠 (4987045182624-4)
¥ 8309
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【第2類医薬品】ポイント8倍相当 クラシエ 「クラシエ」漢方五苓散料エキス顆粒 135包（45包×3） 17 ごれいさん・ゴレイサン
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〔322〕補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 30包 5個セット 第２類医薬品
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〔322〕補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 30包 5個セット 第２類医薬品 送料無料
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〔53〕一元製薬 錠剤 補中益気湯(ほちゅうえっきとう) 830錠 (1個) 第２類医薬品 送料無料
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〔26〕一元製薬 錠剤 小青竜湯(しょうせいりゅうとう) 350錠 3個セット 第２類医薬品
¥ 8306
落札価格8330円
21 入札履歴
終了
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