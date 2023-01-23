『黄連湯２０日分(２０包)煎じ薬 胃痛 胃炎 胃部の停滞感 食欲不振 薬局製剤 漢方 オウレントウ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 37分に出品され03月23日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 黄連湯は胃痛 胃炎 胃部の停滞感 食欲不振 につかわれる漢方薬です。