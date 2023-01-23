『単品10個セット オーラルソフトスムーザーW-1プラス替え本組 SHIKIEN 株 代引不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 20時 16分に出品され05月11日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4580213581573単品が10個セットの商品ページです



【商品特徴】



ソフトでやさしく、しっかり汚れをからめ取る独自の極細ナイロンループ繊維と、ノンフレームで凹凸形状の全面スムーザーで、舌の汚れの他、口腔内全体を清掃できます。更に、柄の先端でだ液分泌促進などの機能をプラスした多機能スムーザー「ダブルワンプラス」の替えブラシ２本組。



【製造者】



ＳＨＩＫＩＥＮ（株）



【生産国】



日本



【単品内容量】



1本



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