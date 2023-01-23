『(まとめ）王子ネピア ネピアテンダー エクストラお肌・安心パッド ふつう 1パック（30枚）〔×5セット〕(代引不可)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 23時 33分に出品され03月29日 23時 33分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 (まとめ）王子ネピア ネピアテンダー エクストラお肌・安心パッド ふつう 1パック（30枚）【×5セット】 [ 48260 ]
(まとめ）カミ商事 エルモアいちばん +eHi-premium1500 1パック（22枚）〔×5セット〕
¥ 8330
（まとめ）白十字 サルバ紙パンツやわ楽パッド2回吸収36枚4P〔×2セット〕
¥ 8330
（まとめ）リブドゥコーポレーション はくパンツうす型長時間安心LLサイズ〔×3セット〕(代引不可)
¥ 8330
（まとめ）リブドゥコーポレーション リフレはくパンツゆったり安心Sサイズ〔×3セット〕(代引不可)
¥ 8330
（まとめ） 日本製紙クレシア アクティ ワイドパッド700 30枚〔×10セット〕
¥ 8330
（まとめ） 王子ネピア ネピアテンダーパンツタイプ夜用 L16枚〔×2セット〕(代引不可)
¥ 8330
（まとめ） 王子ネピア ネピアテンダーパンツタイプ夜用 M18枚〔×2セット〕(代引不可)
¥ 8330
(大王製紙) アテント 紙パンツ用尿とりパッドぴったり超安心 4回吸収 28枚×8袋入り(ケース)
¥ 8330
送料無料 ライフリー 横モレあんしんテープ 止め L17枚×4
¥ 8330
送料無料 ライフリー 横モレあんしんテープ 止め L17枚×4
¥ 8330
送料無料 ライフリー 横モレあんしんテープ 止め M20枚×4
¥ 8330
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¥ 8330
PUサルバ安心Wフィット 高吸収テープ L ケース 26枚×2袋 No.929267 福祉 介護 サポート 生活 支援 用具 白十字 ウF 代引不可
¥ 8330
PUサルバ安心Wフィット 高吸収テープ M-L ケース 28枚×2袋 No.929267 福祉 介護 サポート 生活 支援 用具 白十字 ウF 代引不可
¥ 8330
PUサルバ安心Wフィット 高吸収テープ M ケース 30枚×2袋 No.929267 福祉 介護 サポート 生活 支援 用具 白十字 ウF 代引不可
¥ 8330
PUサルバ安心Wフィット 高吸収テープ S-M ケース 32枚×2袋 No.929267 福祉 介護 サポート 生活 支援 用具 白十字 ウF 代引不可
¥ 8330
ヘルスケア ケース販売 ポイズ 肌ケアパッド 多量モレに安心用(超吸収ワイド)300cc 12枚 ×9パック入り (女性の軽い尿もれ用)
¥ 8330
リフレ 180枚 高吸収パッド ハイパーシリーズ スタンダード 中間サイズ 30枚×6袋 旧 ハイパー 1200 業務用（施設・病院用） ケ
¥ 8330
落札価格8330円
215 入札履歴
終了
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