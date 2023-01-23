『タニタ BC-810BR 体組成計 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 18分に出品され04月15日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
最小表示 ・100 g (0 kg 〜 100 kg) ・200 g (100 kg 〜 150 kg)
体脂肪率測定 ・5.0 % 〜 75.0 % 0.1 %単位 ・対象年齢:6才〜99才 ・判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満
BMI ・0.1単位 対象年齢:6〜99才
内臓脂肪レベル ・1.0 〜 59.0 0.5レベル単位 ・対象年齢:18才〜99才 ・判定:標準/やや過剰/過剰
筋肉量 ・0〜100kgまで100g 100〜150kgまで200g単位 ・対象年齢:6才〜99才 ・判定:少ない/標準/多い(18〜99才)
基礎代謝量 ・1kcal/日単位 ・対象年齢:18才〜99才 ・判定:少ない/標準/多い
体内年齢 ・1才単位 ・対象年齢:18才〜99才
推定骨量 ・100g 単位 ・対象年齢:18才〜99才 ・判定:少ない/やや少ない/標準/多い
アスリートモード あり
登録人数 4人
体重のみ測定機能 あり
ゲストモード あり(メニューボタンから選択)
表示文字高 28 mm/35mm
グラフ表示 日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)
計量範囲 0 kg〜150 kg
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落札価格8330円
366 入札履歴
終了
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