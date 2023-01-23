『TOMMY HILFIGER メガネフレーム ブランド トミーヒルフィガー ブラック 眼鏡 00TO-1565F-SDK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 54分に出品され04月29日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名
TOMMY HILFIGER
品名
1565F ブラックメガネフレーム 眼鏡
対象
メンズ レディース
素材
プラスチック
付属品
メガネケース等
カラー
ブラック×グレー×マーブルブラウン
サイズ
【5419-145】横幅13.8×縦3.8cm（フレームを含む最大部分）
商品説明
左右のテンプルに「TOMMY HILFIGER」ロゴあり。テンプルは、弾力のあるバネ蝶番タイプ。お洒落なデザインのメガネフレーム 眼鏡です
【並行輸入商品-Italy】
付属品の仕様は、製造時期などにより、変わることがございますので、予めご了承願います。
当社でも格安にてレンズ交換が可能で、フレームのご注文時、またはフレームを試着後にご依頼が可能です。
または、ご購入後に、最寄の眼鏡屋さんで、別途レンズの交換を行ってください。
付属のレンズは、フレームの型を保つためのデモレンズですので、伊達メガネとしてのご使用は出来ません。
POLICE ポリス グレーゴールドメガネフレーム ブランド 眼鏡 VPL821J-08FF
¥ 8330
POLICE メガネフレーム ブランド ポリス セミマットブラック 眼鏡 POLICE-VPL756J-0BK3
¥ 8330
POLICE メガネフレーム ブランド ポリス ホワイト 眼鏡 POLICE-VPL757J-0WT4
¥ 8330
GRANTRES グラントレス Remix リミックス キャット GRAY LENS グレー レンズ
¥ 8316
GRANTRES グラントレス Remix リミックス キャット BLK ブラック
¥ 8316
GRANTRES グラントレス Remix リミックス キャット BLUE MIRROR ブルー ミラー
¥ 8316
ニコン ＦＪ−４００ケーブル仕様
¥ 8316
INDIVIメガネフレーム IDF-1042 定価19，440円
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLM43J-0568 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 フルリム vplm-43j
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLM43J-0530 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 フルリム vplm-43j
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLM41J-0579 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 フルリム vplm-41j
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLG50J-0568 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 シャイニーガンメタル
¥ 8316
ポリス POLICE メガネ VPL976J-0N28 眼鏡 ブランド 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ダークネイビー
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLD77J-0WT4 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ホワイト メタル
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLE68J-0568 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ 男性用 ガンメタル チタン
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLE68J-0531 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ 男性用 マットブラック チタン
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLD59J-0530 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ブラック チタン×TR
¥ 8316
POLICE ポリス メガネフレーム VPLF41J-0531 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 セミマットブラック
¥ 8316
落札価格8330円
91 入札履歴
終了
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