『TOMMY HILFIGER メガネフレーム ブランド トミーヒルフィガー ブラック 眼鏡 00TO-1587G-807【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 15時 07分に出品され04月12日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名

TOMMY HILFIGER

品名

1587G ブラックメガネフレーム 眼鏡

対象

メンズ レディース

素材

プラスチック

付属品

メガネケース等

カラー

ブラック×ホワイト×クリアーレッド

サイズ

【4920-140】横幅12.9×縦4.5cm（フレームを含む最大部分）

商品説明

左右のテンプルに「TOMMY HILFIGER」ロゴあり。テンプルは、弾力のあるバネ蝶番タイプ。お洒落なデザインのメガネフレーム 眼鏡です



【並行輸入商品-Italy】



付属品の仕様は、製造時期などにより、変わることがございますので、予めご了承願います。



当社でも格安にてレンズ交換が可能で、フレームのご注文時、またはフレームを試着後にご依頼が可能です。



または、ご購入後に、最寄の眼鏡屋さんで、別途レンズの交換を行ってください。



付属のレンズは、フレームの型を保つためのデモレンズですので、伊達メガネとしてのご使用は出来ません。