『大きいサイズ メンズ DANIEL DODD ウールライク ヘリンボーン ジャケット az46w19j4987【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 06分に出品され03月25日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ/肩幅/袖丈/胸囲/胴囲/着丈
2L/50/62/124/116/74
3L/52/63/130/122/76
4L/54/64/136/128/78
5L/56/65/142/134/80
6L/58/66/148/140/82
7L/60/67/154/146/84
8L/62/68/160/152/86
単位はcm
メンズ
素材／ポリエステル100%
カラー展開／【グレー】
サイズ展開／【2L】【3L】【4L】【5L】【6L】【7L】【8L】
M-CODE／n-1446
商品説明／※モデルデータ/身長:178cm、体重:115kg、ウエスト:106cm、胸囲:125cm
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落札価格8330円
936 入札履歴
終了
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