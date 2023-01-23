『大きいサイズ メンズ DANIEL DODD ウールライク ヘリンボーン ジャケット az46w19j4987【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 06分に出品され03月25日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ/肩幅/袖丈/胸囲/胴囲/着丈

2L/50/62/124/116/74

3L/52/63/130/122/76

4L/54/64/136/128/78

5L/56/65/142/134/80

6L/58/66/148/140/82

7L/60/67/154/146/84

8L/62/68/160/152/86

単位はcm



メンズ

素材／ポリエステル100%

カラー展開／【グレー】

サイズ展開／【2L】【3L】【4L】【5L】【6L】【7L】【8L】

M-CODE／n-1446

商品説明／※モデルデータ/身長:178cm、体重:115kg、ウエスト:106cm、胸囲:125cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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