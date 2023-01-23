『アグ 手袋 メンズ シェルパ グローブ ダブル パーム パッチ UGG 21645 黒 アイボリー グレー スマホ対応 防寒 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 19時 25分に出品され03月05日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/全長/手甲幅
Ｓ/Ｍ/26/11
Ｌ/ＸＬ/28/11
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：UGG アグ
アイテム：手袋
スタイルNo：21645
商品名：シェルパ グローブ ダブル パーム パッチ
性別：メンズ
原産国：Philippines 他
素材：フェイクファーシェル：リサイクルポリエステル 100%
パーム: 本革 100%
フェイクファーの裏地：リサイクルポリエステル 100%
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落札価格8330円
472 入札履歴
終了
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