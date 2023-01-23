『コート メンズ ジャケット ビジネス カジュアル 春 秋 冬 チェスターコート 大きいサイズも多数【Men’s アウター・コート特集】商品情報から↓【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 48分に出品され04月29日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コート メンズ ジャケット
サイズ （約 cm）
M：着丈92・胸囲108・肩幅53・袖丈53
L：着丈94・胸囲112・肩幅54.5・袖丈54
2L(XL)：着丈96・胸囲116・肩幅57・袖丈55
3L(2XL)：着丈98・胸囲120・肩幅58.5・袖丈56
4L(3XL)：着丈100・胸囲124・肩幅60・袖丈57
※サイズ交換ご対応しております。
・お問合せフォームから受付け(タグ未切除)
素材：ポリエステル65%・コットン35%
サイズ規格に関しまして
※普段ご試着される服とサイズ表を比較して下さい。
商品イメージに関しまして
※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。
※撮影時の照明やPC設定・環境によるカラ―の差異がございます。
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落札価格8330円
543 入札履歴
終了
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