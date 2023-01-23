コート メンズ ジャケット ビジネス カジュアル 春 秋 冬 チェスターコート 大きいサイズも多数【Men’s アウター・コート特集】商品情報から↓【2025の人気アイテム】

商品情報

コート メンズ ジャケット

サイズ （約 cm）

M：着丈92・胸囲108・肩幅53・袖丈53

L：着丈94・胸囲112・肩幅54.5・袖丈54

2L(XL)：着丈96・胸囲116・肩幅57・袖丈55

3L(2XL)：着丈98・胸囲120・肩幅58.5・袖丈56

4L(3XL)：着丈100・胸囲124・肩幅60・袖丈57

※サイズ交換ご対応しております。

・お問合せフォームから受付け(タグ未切除)



素材：ポリエステル65%・コットン35%



サイズ規格に関しまして

※普段ご試着される服とサイズ表を比較して下さい。



商品イメージに関しまして

※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。

※撮影時の照明やPC設定・環境によるカラ―の差異がございます。



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