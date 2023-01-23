『カルバンクライン パーカー メンズ Calvin Klein フーディー スウェット 裏起毛 ロゴ プルオーバー ブランド トップス 長袖 セットアップ対応 CK40JM973【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 09分に出品され03月07日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Calvin Klein(カルバンクライン)は世界有数のファッションデザイン / マーケティングスタジオの一つ。1968 年にニューヨークで創立され、80 年代と 90 年代にかけて文化の推進力として存在感を増した Calvin Klein (カルバン クライン) は、長きにわたりカジュアルなアメリカン ミニマリズムの本質を体現してきました。 現在は快適な自分らしさと自然体を感じさせるシンプルかつ機能的なベーシック アイテムによって、現代に即したブランドとしての強みを守り続けています。

ブランド：Calvin Klein

素材：[表地]綿80％ ポリエステル20％ [フード裏地]綿100％

カラー：【ブラック】

仕様：外側ポケット数×1つ / 裏起毛

サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈

S：114/66/46/62

M：124/67/48/63

L：132/68/52/65

1XL：140/69/54/66

2XL：148/70/56/67

カテゴリ ファッション

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