『クリアランス/2023年入荷モデル/カーハート(Carhartt WIP)スウェットトレーナー ポケット付きスエット メンズ クルーネック ポケット付き I030903【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 10時 06分に出品され03月25日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料無料！
アメリカを代表するワークウェアブランド、カーハートのスウェットトレーナー。
胸ポケット付きのタイプです。
カーハートはヨーロッパや日本でも、ストリートウェアの代表的ブランドで、
クラブミュージック、アート、スケートボードなど、様々なサブカルチャーにフィットする
革新的ブランドとして世界中で愛されています。
ポケットについたロゴワッペンがポイント。
どんなボトムスにもコーディネートしやすく、タウンユースに最適です。
サイズ：
（Sサイズ）着丈62cm、胸囲108cm、肩幅47cm、袖丈58cm
（Mサイズ）着丈67cm、胸囲118cm、肩幅50cm、袖丈63cm
（Lサイズ）着丈72cm、胸囲128cm、肩幅53cm、袖丈65cm
（XLサイズ）着丈75cm、胸囲132cm、肩幅56cm、袖丈65cm
素材：コットン100％
商品名：Carhartt WIP Pocket Sweatshirt I030903
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落札価格8330円
228 入札履歴
終了
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