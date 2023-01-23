クリアランス/2023年入荷モデル/カーハート(Carhartt WIP)スウェットトレーナー ポケット付きスエット メンズ クルーネック ポケット付き I030903【2024年最新】

商品情報

送料無料！

アメリカを代表するワークウェアブランド、カーハートのスウェットトレーナー。

胸ポケット付きのタイプです。

カーハートはヨーロッパや日本でも、ストリートウェアの代表的ブランドで、

クラブミュージック、アート、スケートボードなど、様々なサブカルチャーにフィットする

革新的ブランドとして世界中で愛されています。

ポケットについたロゴワッペンがポイント。

どんなボトムスにもコーディネートしやすく、タウンユースに最適です。



サイズ：

（Sサイズ）着丈62cm、胸囲108cm、肩幅47cm、袖丈58cm

（Mサイズ）着丈67cm、胸囲118cm、肩幅50cm、袖丈63cm

（Lサイズ）着丈72cm、胸囲128cm、肩幅53cm、袖丈65cm

（XLサイズ）着丈75cm、胸囲132cm、肩幅56cm、袖丈65cm

素材：コットン100％

商品名：Carhartt WIP Pocket Sweatshirt I030903