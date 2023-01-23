『カルバンクライン パーカー メンズ Calvin Klein フーディー スウェット 裏起毛 ロゴ プルオーバー ブランド トップス 長袖 セットアップ対応 CK40JM973【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 11時 21分に出品され05月03日 11時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Calvin Klein(カルバンクライン)は世界有数のファッションデザイン / マーケティングスタジオの一つ。1968 年にニューヨークで創立され、80 年代と 90 年代にかけて文化の推進力として存在感を増した Calvin Klein (カルバン クライン) は、長きにわたりカジュアルなアメリカン ミニマリズムの本質を体現してきました。 現在は快適な自分らしさと自然体を感じさせるシンプルかつ機能的なベーシック アイテムによって、現代に即したブランドとしての強みを守り続けています。
ブランド：Calvin Klein
素材：[表地]綿80％ ポリエステル20％ [フード裏地]綿100％
カラー：【ブラック】
仕様：外側ポケット数×1つ / 裏起毛
サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈
S：114/66/46/62
M：124/67/48/63
L：132/68/52/65
1XL：140/69/54/66
2XL：148/70/56/67
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落札価格8330円
415 入札履歴
終了
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