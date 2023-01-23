『折りたたみベッド おしゃれ キャンプベッド 73173141 neos アッセムキャンパーズベッド (HN) (Q41CD)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 19分に出品され03月18日 03時 19分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番：73173141 neos アッセムキャンパーズベッド

商品仕様：総重量：5.7kg

サイズ：幅60×奥行191×高さ18cm

収納サイズ：幅71×奥行7×高さ24cm

耐荷重目安(静止荷重)：120kg

主素材：［フレーム］スチール[生地］ポリエステル(PVCコーティング)

送料に関して：【送料無料】但し、北海道、沖縄、離島は除きます。

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詳細に関しまして：商品説明が一部となっている場合がございます。ＰＣページ、各メーカーHPと合わせてご確認願います。