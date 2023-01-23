『「送料無料」すごむぎ 麦焼酎 25度 1800mlパック 2ケース(12本)（※東北は別途送料必要）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 00時 37分に出品され03月18日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 甲類乙類混和焼酎。

はなやかな香りの白麹原酒、力強いコクのある黒麹原酒、深みがありスモーキーな香りのあるピート麦原酒の3種類の麦焼酎原酒をブレンドした、深い香りと味わいのある混和焼酎です。

※ギフト包装は不可となります(のしも不可)、ご了承ください。

※東北地方への発送はプラス送料￥200必要となります。ご了承ください。

※北海道・沖縄への発送はできません。ご注文頂いた場合はキャンセルとさせていただきます。