『ドライフルーツミックス ドライフルーツ ミックス 100g 12袋セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 01分に出品され03月11日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 いろいろな種類のドライフルーツが楽しめます。 生産国:日本 商品サイズ:220mm×140mm 重量:約120g 内容量:100g 賞味期間:180日 ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)