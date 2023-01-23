『ロンネフェルト紅茶 マラクージャデグレナディージョ 500g 紅茶 茶葉 パパイヤ パッションフルーツ トロピカル 南国 ブランド 高級 ホテル 人気【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 23時 36分に出品され03月05日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ロンネフェルト松江について】

当店は、ロンネフェルトの紅茶、ティーバッグや茶葉などをご提供させていただいております。

お中元やお歳暮、プチギフトやお誕生日などはもちろん、母の日や父の日、敬老の日などでも喜んでいただけるギフトをご用意しております。

ぜひ、ロンネフェルトの紅茶で素敵な時間をお過ごしくださいませ。