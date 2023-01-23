『ゴーストブロック カベルネソーヴィニヨン オークヴィル・エステート ナパヴァレー 2018 カリフォルニアワイン ナパバレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 56分に出品され04月08日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴーストブロック カベルネソーヴィニヨン オークヴィル・エステート ナパ・ヴァレー

Ghost Block Wine Cabernet Sauvignon Oakville Estate， Napa Valley