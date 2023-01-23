『酸化防止剤無添加ワイン入り すべてオーガニック 赤白泡 ワインセット 6本【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 52分に出品され03月07日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ＜＜ ITEM INFORMATION ＞＞ 名称 酸化防止剤無添加ワイン入り すべてオーガニック 赤白泡 ワインセット 6本 商品詳細 酸化防止剤無添加ワインが入り、全部オーガニックの赤白泡ワイン6本セットを送料無料でお届けします。



セット内容

ボデガス・アロア レ・ナチュレル DO ナバーラ

ゴメス・ケベート・テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン・オーガニック

アシエンダ・エル・エスピノ ホーヴェン・ガルナッチャ ブランコ

カスティージョ・デ・フミリヤ・オーガニック

ゴメス・ケベート シャルドネ オーガニック

カルメーラ シャルドネ・オーガニック ブリュット セパージュ 商品ページ内に記載 内容量 750ml×6本 保存方法 直射日光を避けて冷暗所で保存してください。 原産国名 商品ページ内に記載 輸入者 マルカイコーポレーション株式会社

大阪府大阪市西区京町堀1丁目18-5



株式会社ノルレェイク・インターナショナル

神奈川県横浜市中区相生町6丁目104



株式会社 ベルーナ

埼玉県上尾市宮本町4番2号 出荷日/着日 配送方法 同梱包

※ワインは12本まで1配送でお届け可能です。 備考 ※写真はイメージです。実際にお届けの商品は形状やパッケージが異なる場合があります。

※ナチュールワイン特有の香り、味わいがある場合がありますが、品質に問題はありません。

※濾過、清澄を行っていない商品は澱が沈殿する場合がありますが、品質に問題はありません。澱を確認した際は、ボトルを揺らさないよう、ゆっくりとグラスに注いでください。

※酸化防止剤（亜硫酸塩＝SO2）無添加のワインでも、ごく少量自然生成されることがあります。









































































商品カテゴリ めしや 店 ワイン・洋酒 食品 ドリンク、水、お酒 ワイン ワインセット ミックスセット

商品コード 36412-1