『酸化防止剤無添加ワイン入り すべてオーガニック 赤白泡 ワインセット 6本【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 52分に出品され03月07日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|名称
|酸化防止剤無添加ワイン入り すべてオーガニック 赤白泡 ワインセット 6本
|商品詳細
|酸化防止剤無添加ワインが入り、全部オーガニックの赤白泡ワイン6本セットを送料無料でお届けします。
セット内容
ボデガス・アロア レ・ナチュレル DO ナバーラ
ゴメス・ケベート・テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン・オーガニック
アシエンダ・エル・エスピノ ホーヴェン・ガルナッチャ ブランコ
カスティージョ・デ・フミリヤ・オーガニック
ゴメス・ケベート シャルドネ オーガニック
カルメーラ シャルドネ・オーガニック ブリュット
|セパージュ
|商品ページ内に記載
|内容量
|750ml×6本
|保存方法
|直射日光を避けて冷暗所で保存してください。
|原産国名
|商品ページ内に記載
|輸入者
|マルカイコーポレーション株式会社
大阪府大阪市西区京町堀1丁目18-5
株式会社ノルレェイク・インターナショナル
神奈川県横浜市中区相生町6丁目104
株式会社 ベルーナ
埼玉県上尾市宮本町4番2号
|出荷日/着日
|配送方法
|同梱包
※ワインは12本まで1配送でお届け可能です。
|備考
|※写真はイメージです。実際にお届けの商品は形状やパッケージが異なる場合があります。
※ナチュールワイン特有の香り、味わいがある場合がありますが、品質に問題はありません。
※濾過、清澄を行っていない商品は澱が沈殿する場合がありますが、品質に問題はありません。澱を確認した際は、ボトルを揺らさないよう、ゆっくりとグラスに注いでください。
※酸化防止剤（亜硫酸塩＝SO2）無添加のワインでも、ごく少量自然生成されることがあります。
商品カテゴリ
商品コード
36412-1
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白 辛口 シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ マシュレル 2020 トマ モレ 750ml 正規品 一級 フランス ブルゴーニュ シャルドネ 虎
¥ 8330
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2005 ポリジー ミレジメ ブリュット 750ml アンドレ ボーフォール 白泡 コク辛口 ワイン ^VAJBPMA5^
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2020 ピュリニー モンラッシェ 750ml ルイ ジャド 白ワイン コク辛口 ワイン ^B0JLPM20^
¥ 8330
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¥ 8330
落札価格8330円
355 入札履歴
終了
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