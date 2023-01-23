『ピュリニー モンラッシェ 2017年 ポール ペルノ（白ワイン ブルゴーニュ）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 18時 24分に出品され05月01日 18時 24分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 常に高い満足感を与えてくれるピュリニーモンラッシェ





新樽比率は30％。白桃、ミント、白い花、ナッツなど豊かなアロマが広がります。

ミネラルが豊富でスパイシーでありながら、果実の甘みもあり、様々な熟した果実がふんだんに盛り込まれているかの様です。



【タイプ】白ワイン・辛口

【産地】フランス/ブルゴーニュ

【品種】シャルドネ

【内容量】750ml