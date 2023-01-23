『英雅堂 六晶石ほっとパット 首・肩用（大） (グリーン)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 09時 17分に出品され05月01日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
英雅堂 六晶石ほっとパット 首・肩用（大） (グリーン)
【商品説明】
・サイズ： 横39cm × 縦8.5cm
・内容量： 六晶石1，000ｇ
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
345 入札履歴
終了
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