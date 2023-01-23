『スポーツ アスリー 軽量 AT6024 サングラス HOYA度付き調光レンズセット メガネ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 07時 05分に出品され03月28日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【フレーム詳細】
フレーム幅 143mm
仕 様 枠:軽量樹脂
レンズ横幅 57mm
レンズ縦幅 33mm
鼻 幅 16mm
テンプル長 140mm
【調光カラー】
サンテックBR/GRは1.50のみ
センシティ、ミスティ、ダークは1.60/1.67のみ対応
レンズメーカーHOYA
【ご注文方法】
各種レンズでの製作範囲は画像にてご確認くださいませ。
レンズセットでの場合、発送まで数日掛かりますのでご注意ください。
【キャンセルに関しまして】
こちらの商品はオーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル
に付きましてはお受けできませんのでご了承くださいませ。
店頭でも販売しておりますので在庫切れの場合がございます。
その際は後ほどご連絡させていただきます。
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落札価格8330円
951 入札履歴
終了
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