スポーツ アスリー 軽量 AT6024 サングラス　HOYA度付き調光レンズセット メガネ【2024年最新】

商品情報

【フレーム詳細】

フレーム幅 143mm

仕 様 枠:軽量樹脂

レンズ横幅 57mm

レンズ縦幅 33mm

鼻 幅 16mm

テンプル長 140mm





【調光カラー】

サンテックBR/GRは1.50のみ

センシティ、ミスティ、ダークは1.60/1.67のみ対応

レンズメーカーHOYA



【ご注文方法】

各種レンズでの製作範囲は画像にてご確認くださいませ。

レンズセットでの場合、発送まで数日掛かりますのでご注意ください。



【キャンセルに関しまして】

こちらの商品はオーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル

に付きましてはお受けできませんのでご了承くださいませ。



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