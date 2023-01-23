『メンズ フルスーツ ウェットスーツ ロングスリーブ スキューバダイビング スノーケリング ウィンタースイミング サーフィン スイムウェア 防寒保温【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 18時 24分に出品され03月22日 18時 24分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フルスーツ メンズ 3mm ウェットスーツ ロングスリーブ スキューバダイビング スノーケリング サーフィン ウィンタースイミング スイムウェア 防寒保温
【品番】BCM3009
【サイズ】S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
【厚さ】 3mm
【材質】ネオプレーン、ナイロン
【保管について】
海から上がったら、なるべく早めに洗う。
熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。
乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。
しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。
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落札価格8330円
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終了
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