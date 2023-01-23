『メンズ フルスーツ ウェットスーツ ロングスリーブ スキューバダイビング スノーケリング ウィンタースイミング サーフィン スイムウェア 防寒保温【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 18時 24分に出品され03月22日 18時 24分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フルスーツ メンズ 3mm ウェットスーツ ロングスリーブ スキューバダイビング スノーケリング サーフィン ウィンタースイミング スイムウェア 防寒保温







【品番】BCM3009





【サイズ】S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL





【厚さ】 3mm





【材質】ネオプレーン、ナイロン





【保管について】

海から上がったら、なるべく早めに洗う。

熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。

乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。

しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。