『【名入れできる】並行輸入品 CHANEL シャネル チャンス オーフレッシュ EDT SP 50ml 香水 ギフト プレゼント 母の日 誕生日 記念日【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 11分に出品され04月04日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品説明: まるいボトルに入ったフローラル スパークリング ノートのフレグランス。

はじけるエネルギーが、ハッピーとファンタジーあふれる世界への扉を開きます。

爽快感あふれるなシトロン、繊細なジャスミン、活気あふれるチークウッドの香りが絡み合う、エネルギーに満たされるフローラル スパークリング ノート。

内容量: 50ml

全成分: 製品の改良や表示方法の変更などにより、実際の成分と一部異なる場合があります。実際の成分、原産国につきましては製品の表示をご覧ください。

原産国: フランス(輸入時期やロットにより異なります)

分類 化粧品

区分 海外製 医薬部外品

広告文責 株式会社Next 018-823-5777

メーカー シャネル

容量 50ml

原産国 フランス(輸入時期やロットにより異なります)



配送について

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