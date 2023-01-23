『ブラウン シリーズ1 メンズシェーバー 1枚刃 130s-1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 00分に出品され03月30日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン シリーズ1 メンズシェーバー 1枚刃 130s-1
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
112 入札履歴
終了
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