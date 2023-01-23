『クーポン付★ メモリーターフ 専用 接着剤 5kg タフグルー ユニオンビズ 人工芝【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 50分に出品され04月13日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品について

メモリーターフ 専用接着剤



サイズ

5kg



入数

1個

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ クーポン付★

メモリーターフ

専用

接着剤

5kg

タフグルー

ユニオンビズ

人工芝