『TRUSCO 人工芝透水タイプ 透水機能 簡単施工 幅910mm×長さ10m 厚み6mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 59分に出品され03月24日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号：TR-9249
SLDS New ゴムチップマット ・ ナチュラル 人工芝 施工用 接着剤 ディノグリップ 505 5kg缶 専用くし目ごて付き ウレタン樹
¥ 8324
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¥ 8322
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人工芝 ロール 幅1m×長さ10m リアル人工芝 芝丈35mm 庭 ベランダ 整地 防草 DIY 芝生 人工芝生 ガーデニング U字ピン22本付
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高級人工芝 pavo スタンダード30 幅2m×長さ1mロール 芝丈30mm お庭 グリーン 庭 ベランダ テラス ガーデン
¥ 8316
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高級人工芝 pavo プレミアムS 幅1m×長さ1mロール 芝丈13mm お庭 グリーンカラー 庭 ベランダ テラス ガーデン
¥ 8316
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落札価格8330円
319 入札履歴
終了
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