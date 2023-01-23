『TRUSCO 人工芝透水タイプ 透水機能 簡単施工 幅910mm×長さ10m 厚み6mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 59分に出品され03月24日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：TR-9249

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ TRUSCO

人工芝透水タイプ

透水機能

簡単施工

幅910mm×長さ10m

厚み6mm