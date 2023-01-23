『Puppia Bonnie Harness A - Orange - M並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 53分に出品され03月20日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名（英語）】
Puppia Bonnie Dog Harness No-Choke Over-the-Head Harness Fashionable Cute Dotty Pattern Adjustable Chest Belt
【商品仕様（英語）】
Size : Medium
Color : ORANGE
Pattern : Polka Dots
Brand : Puppia
Closure Type : Buckle
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¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
落札価格8330円
309 入札履歴
終了
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