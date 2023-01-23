『キャットステップ ドア掛け キャットタワー キャットウォーク 猫ステップ 猫グッズ 4段式 耐荷重10キロ 猫家具 多頭飼い対応 省スペース 木製 爪とぎ機能搭載【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 57分に出品され03月25日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ドア掛けキャットステップ
素 材：木製+ポリエステル
サイズ：57×27×171（cm）
耐荷重：10キロまで
商品重：5キロ
生産国：中国
注意事項
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タイムリーな在庫修正を日々心がけておりますが、在庫訂正が間に合わずキャンセルをさせて頂き場合があります。
その際は、メールやお電話にてご相談させて頂きます。
予めご了承くださいませ。
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落札価格8330円
664 入札履歴
終了
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