キャットステップ ドア掛け キャットタワー キャットウォーク 猫ステップ 猫グッズ 4段式 耐荷重10キロ 猫家具 多頭飼い対応 省スペース 木製 爪とぎ機能搭載【年末の贈り物】

商品情報

商品名：ドア掛けキャットステップ

素 材：木製+ポリエステル

サイズ：57×27×171（cm）

耐荷重：10キロまで

商品重：5キロ

生産国：中国

注意事項

モニターの発色により実際の商品と異なって見える場合がございます。

弊社の商品在庫は複数店舗で共有しているため、入れ違いで在庫が無い場合もございます。

タイムリーな在庫修正を日々心がけておりますが、在庫訂正が間に合わずキャンセルをさせて頂き場合があります。

その際は、メールやお電話にてご相談させて頂きます。

予めご了承くださいませ。