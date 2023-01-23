『据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ダークグレー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 04分に出品され03月24日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ダークグレー)



【商品説明】





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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。