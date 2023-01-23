『キョーリン 咲ひかり 朱雀 特級色揚 M 浮 5kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 21時 21分に出品され03月16日 21時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 強烈な色揚げ能力により、様々な常用飼料と自由に組み合わせて色揚がりを調整できます。