『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 コンバートハーネス チャコール 大型犬用 XL サイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 25分に出品され04月18日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 コンバートハーネス チャコール 大型犬用 XL サイズ



【商品説明】

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×32×24cm

・本体重量 :440g



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。