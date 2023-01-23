『ママクック フリーズドライのササミ 猫用 150g × 4個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 04分に出品され03月16日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ママクック フリーズドライのササミ 猫用 150g × 4個



【商品説明】

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。